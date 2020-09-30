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فن

نيكول سابا: الأمل بيصبر الإنسان وبيخليه ينطر بكرا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:50 م
نيكول سابا
نيكول سابا
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ندى فكري

شاركت  النجمة نيكول سابا، جمهورها  ومتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.


وظهرت نيكول سابا، فى الصورة بوردة وعلقت قائلة :" الأمل هو السلاح الوحيد يلّي بصبّر الانسان وبيخلّيه ينطر  بكرا..على امل."


وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

- انتي بجد ازاي حلوه كده 

-قمر و الله

- حلوووه اوي شكلك و الصوره و كلك علي بعضك حلوه

- شكلك بجنن


وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. 


مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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