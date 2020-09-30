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تعليم

جامعة المنوفية: لا زيادة فى المصروفات الدراسية بالعام الجديد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:24 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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مروة فاضل

عقد مجلس جامعة المنوفية جلسته لشهر سبتمبر ٢٠٢٠ برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ونواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.


تناولت الجلسة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد والذى سيبدأ فى السابع عشر من أكتوبر القادم، وآليات تطبيق نظام التعليم الهجين نظرا لظروف جائحة كورونا المستجد، والذى يمثل تحديا جديدا للعملية التعليمية والتأكيد على مواجهة هذا التحدى وتطبيق النظام الجديد بكافة ضوابطه وقواعده، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدى، ومناقشة الخطة التى وضعتها الجامعة لتطبيق التعليم الهجين ورفع المقررات الكترونيا، والانتهاء من الجداول الدراسية وفقا للقواعد التى تم وضعها ونسبة حضور الطلاب وتوزيعهم على مدار الأسبوع وتقسيمهم إلى مجموعات وتحديد أيام الحضور الخاصة بكل مجموعة، ومراعاة المسافات البينية اللازمة والإلتزام بالمساكات والمطهرات وكافة سبل الوقاية، وتطبق على الجميع من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.


أكد مجلس الجامعة فى جلسته اليوم على عدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد وكذلك عدم زيادة الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية وذلك تيسيرا على أولياء الأمور.

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وقام رئيس الجامعة بإحاطة الأعضاء بأهم الفعاليات التى تمت خلال الشهر، والإحاطة بما تم خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لاستراتيجية جامعة المنوفية والمنوط بها متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٢٠-٢٠٣٠ والتى تم وضعها لتغطى كافة القطاعات والوحدات والكليات والمشروعات الإنشائية للجامعة بمشاركة رؤساء الجامعة السابقين ونخبة من عمداء الكليات.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية الآداب ووزارة الآثار بعد موافقة وزارة الآثار على رفع قيمة التخفيض إلى ٥٠٪ على المصروفات الدراسية الخاصة بالدراسات العليا المقررة بموجب قرارات مجلس الجامعة لطلاب الدراسات العليا من العاملين بوزارة الآثار فى البرامج الأكاديمية ماجستير ودكتوراه عن الآثار المصرية، الآثار الإسلامية دون المساس بالرسوم والمصروفات ومقابل الخدمات المقررة.

كما وافق المجلس على مقترح تشكيل اللجنة المنظمة لمسابقة التميز البيئى للفصل الدراسى الأول والثانى، وتحديد الكليات التى سيتم تقيمها فى كل فصل دراسى، والموافقة على المقترح المقدم لتشكيل اللجنة المنظمة لفعاليات الأسبوع البيئى الثامن للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١.

واستعرض نواب رئيس الجامعة موضوعات كل قطاع، ومناقشة جدول الأعمال.
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