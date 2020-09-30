تعرف على فوائد البصل المسلوق

يحتوي البصل على العديد من الخصائص الطبية وهو الأمر الذي يشكل فوائد البصل المسلوق للشعر والتي تم اكتشافها منذ العصور القديمة ، عندما تم استخدامه لعلاج أمراض، مثل: الصداع وأمراض القلب وتقرحات، لذا سنقوم في السطور التالية بذكر أبرز فوائد ماء البصل للشعر.

المسلوق للصحة . لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فوائد البصل المسلوق للصحة .



المسلوق : فوائد البصل المسلوق :



1- يحتوي على أقوى مضادّات الأكسدة، ممّا يجعله يقاوم الأمراض الخطيرة على رأسها مرض السرطان القاتل، وذلك من خلال القضاء على الجذور الحُرة المُسبّبة لتكاثر الخلايا السرطانية.



2- يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، والذي يعدّ أساسًا للحفاظ على صحّة القلب والأوعية الدموية، حيث يعمل بمثابة مضادّ لتجلط الدم، كما يخفض من معدل الدهون الثلاثية فيه، ويساعد إلى حد كبير على خفض مستوى الكولسترول الضار في الدم، ويحسّن من قوّة خلايا الدم الحمراء، ممّا يجعله عاملًا وقائيًا من النوبات والأزمات القلبية القاتلة. يحافظ على مستوى مناسب من ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على الكيرسيتين المُضاد للأكسدة.



3- يعد مضادًا طبيعيًا للالتهابات والحساسية بأشكالها المختلفة، حيث يساعد على الوقاية من العدوى الفايروسيّة، ويعالج التهاب الحلق والشعب الهوائيّة والمفاصل، ويعدّ علاجًا مناسبًا لنزلات البرد الشعبية حيث يُحفّز من التخلّص من البلغم والمخاط.



4- يستخدم على نطاق واسع في التخلّص من مشكلة الوزن الزائد، حيث ينظّف المعدة من السموم والفضلات المتراكمة فيها، ويحسّن من عملية الهضم.



5- يمدّ الجسم بالطاقة والنشاط.



6- مفيد لمرض السكرى: يساعد على خفض وتنظيم مستويات السكر في الدم.

