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تعليم

لتعقيم المياه واستكشاف المناطق الخطرة.. صناعة أول روبوت بحري مصري ذاتي الحركة.. شاهد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:43 م
روبوت بحري ذاتي الحركة
روبوت بحري ذاتي الحركة
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أحمد زهران
استطاع المهندس مصطفى سيد، مدير مركز البحوث والابتكار بأكاديمية طيبة الدولية، وبمشاركة مجموعة من الطلاب المبدعين، تصنيع أول روبوت بحري ذاتي الحركة.

ويمكن استخدام الروبوت، فى التطبيقات الأمنية والمدنية، مثل تعقيم المياه، واستكشاف المناطق الخطرة على الإنسان التواجد فيها، وكذلك يمكنه رسم الخرائط .

وأشاد الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديمية طيبة الدولية، بالروبوت، واعتبره خطوة هامة لاكتشاف الأماكن الخطيرة والممنوع فيها التواجد للبشر، لافتاً إلى أن الروبوت لا غنى عنه؛ لاستخدامه فيما يفيد المجتمع .

وأعلن عفيفي، دعمه الكامل لمركز البحوث والابتكار؛ للوصول إلى ابتكارات جديدة وعصرية من أجل المجتمع، مؤكدًا أنه سيرعى هذا الروبوت؛ لتقديمه إلى الجهات المعنية لبدء استخدامه .

لتعقيم المياه واستكشاف المناطق الخطرة.. صناعة أول روبوت بحري مصري ذاتي الحركة.. شاهد
لتعقيم المياه واستكشاف المناطق الخطرة.. صناعة أول روبوت بحري مصري ذاتي الحركة.. شاهد
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