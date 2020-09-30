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رياضة

أشرف صبحي يوجه بتطوير برنامج دعم المبادرات الشبابية «إيدك معانا»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا، مساء اليوم، بفريق عمل برنامج دعم المبادرات الشبابية بالوزارة "ايدك معانا"؛ لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض خطة البرنامج المستقبلية.

ويهدف البرنامج- الذى إنطلق في ابريل 2019- إلى إنشاء منظومة رسمية للمبادرات تحقق عدالة الوصول ،  وشفافية الاختيار عن طريق قواعد ومعايير واضحة، مع توفير الغطاء القانوني للمبادرات الشبابية وإيجاد مساحتها للعمل في مراكز الشباب وفق معايير محددة أن يلعب الشاب دورًا في تشكيل مجتمعه و أن تتاح له الفرصة في وضع الأهداف العامة ، لإبراز قيادات محلية شابة مما يعزز فرص نجاح المشروعات التنموية ويضيف إليها صفة.

وتضمن الاجتماع بحث إقامة 6 معسكرات تدريبية لتأهيل 250 مبادرة شبابية لدخول المسابقة للحصول على دعم الوزارة ،  وأن تتمتع كل مبادرة شاركت بالمعسكرات التأهيلية للبرنامج، بعضوية، تتيح لها الفرصة للإنطلاق في المجتمع.

واطلع وزير الشباب والرياضة  على الخطة الجديدة وناقش فريق العمل بشأنها، ووجه " صبحي" باستمرار التطوير في أداء البرنامج وبضرورة الوصول الى أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة من البرنامج، وتبنى الأفكار المبدعة والخلاقة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برعاية الشباب والنشء وتمكينهم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية البرنامج مضيفًا أن تكريم رئيس الجمهورية لمبادرتين من الفائزين بالبرنامج "عربية الحواديت"، و"الكشك"؛ إنما هو إستمرار لسياسته الداعمة لمبادرات الشباب المصري .

ومثلت مبادرتان من أعضاء البرنامج مصر، بالمسابقة الإقليمية للقيادات الشبابية في الأردن "حرفتك مشروعك"، "ارشد نفسك"، وساعد البرنامج فى الكشف على قدرات المبادرات والكيانات الشبابية فى المحافظات، وتم الاستعانة بهم فى تنظيم فعالية ماراثون زايد الخيري بالسويس.

حضر الاجتماع نجوى صلاح ، اسماعيل الفار وكلاء الوزارة ، جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية ، نانيس الناقوري مدير عام المشروعات ، محمد عبدالدايم الخبير في ريادة الأعمال ومصطفى عز العرب منسق البرنامج
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