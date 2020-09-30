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أخبار البلد

البابا تواضروس يصل كنيسة السيدة العذراء لإلقاء العظة الأسبوعية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:14 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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سامح سلام
وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية؛ لإلقاء العظة الأسبوعية. 

ويحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والكهنة والشمامسة وعدد محدود من الشعب في ظل تطبيق اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. 

بعثت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تهنئة للأمير نواف الأحمد أمير دولة الكويت لتوليه منصب أمير البلاد. 


 وجاء في نص البرقية، سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يطيب لي أن أهنئكم بتقلدكم منصب أمير البلاد خلفًا لسمو الأمير صباح الأحمد الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات.

وتابع قائلآ، طالبين من الله ان يمنحكم القوة والمعونة لتحقيق المزيد من التطلعات لشعبكم الشقيق، واستكمال مسيرة التنمية والبناء.


وأضاف، نصلي أن يحفظكم الرب القدير ويبارك في كل ما تمتد إليه أيديكم، ويهدي خطاكم في طريق الخير والسلام لبلادكم وللوطن العربي الكبير وللإنسانية كلها.
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