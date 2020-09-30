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أخبار العالم

"ما لا يحمد عقباه".. أردوغان يقع في ورطة مع روسيا بعد إسقاط طائرة أرمينية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:14 م
رجب طيب أردوغان وفلاديمير
رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين
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محمد عثمان

يبدو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجد نفسه في ورطة لم يضع عواقبها في حسبانه، وذلك بعد أن اسقطت طائرة تركية من طراز إف-16 طائرة أرمينية روسية الصنع من طراز سو-25.


وذكر موقع "Bulgarian Military" البلغاري، المتخصص في الشئون العسكرية أن روسيا وجهت تحذير قوي وصريح لتركيا بأنها ستتدخل في حال تماديها في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا على تبعية إقليم قره باج.


وبحسب رواية وزارة الدفاع الأرمينية، فإنه تم إسقاط الطائرة الأرمينية سوخوي – 25 بواسطة طائرة إف-16 التركية، لتعلق بعد ذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على البيان قائلة: "إن موسكو ملتزمة بتقديم المساعدة العسكرية إلى أرمينيا في ظل معاهدة طشقند".


وبالتزامن مع إعلان الخارجية الروسية، قامت أرمينيا بنشر صورًا لحطام طائرتها التي أسقطت من قبل مقاتلة تركية، وهو ما يدحض كل إعلان أنقرة بنفيها التسبب في إسقاط طائرة أرمينية.


وتدرس يريفان حاليًا ما إذا كانت ستستفيد من المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا أم لا، وفي نفس الوقت تلعب أذربيجان لعبة خطيرة عن طريق مفاقمة الوضع في قره باج بمشاركتها معلومات تفيد بأن تركيا لم تسقط مقاتلة أرمينية واحدة بل أثنين، وكان ذلك على لسان مساعد الرئيس الأذربيجاني، حكمت هادجيف.


ويرى مراقبون أن تركيا بذلك يمكن أن تصطدم بنفوذ روسيا في منطقة القوقاز، حيث لن تسمح موسكو لأنقرة بأن تدع أذربيجان تتغلب على الجيش الأرميني الذي يعتبر جزء كبير من تسليحه روسي الصنع.

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