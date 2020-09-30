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تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا: جاهزية وحدات الجامعة استعدادا للعام الدراسى الجديد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:33 م
جاهزية وحدات الجامعة
جاهزية وحدات الجامعة استعدادًا للعام الدراسى الجديد
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احمد علي
ترأس الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، الاجتماع بمديري الوحدات والمراكز ومشاريع مركز تطوير الأداء الجامعي،  لمناقشة ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية ومتابعة خطة تطوير الوحدات ومدى استعدادهم للعام الدراسي الجديد وتطبيق منظومة التعليم الهجين بالجامعة، واستعدادات جامعة طنطا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى الشيخ مدير مركز التطوير.  

ومن جانبه أشاد الدكتور كمال عكاشة خلال اجتماعه بدور وحدات ومراكز التطوير، ووحدات تكنولوجيا المعلومات  بالجامعة من بداية أزمة فيروس كورونا ،كما أكد سيادته على أن جامعة طنطا مستعدة بكامل قوتها للعام الدراسى الجديد والعمل على قدم وساق بجميع وحداتها للالتزام بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والالكتروني، ورفع البينية التحتية للجامعة لتناسب  منظومة التعليم عن بعد.
نائب رئيس جامعة طنطا: جاهزية وحدات الجامعة استعدادا للعام الدراسى الجديد
نائب رئيس جامعة طنطا: جاهزية وحدات الجامعة استعدادا للعام الدراسى الجديد
نائب رئيس جامعة طنطا: جاهزية وحدات الجامعة استعدادا للعام الدراسى الجديد
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