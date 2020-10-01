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رياضة

وصول رينيه فايلر لمطار القاهرة عقب انتهاء مشواره مع النادي الأهلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:36 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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حسام الحارتي
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة استعدادًا لمغادرة مصر بعد انتهاء مهمته مع النادي الأهلي بشكل رسمي.

أدار رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة الفريق أمام الترسانة التي انتهت مساء أمس بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.

وترك فايلر المؤتمر الصحفى بمجرد توجيه سؤال له عن رحيله عن الأهلى، وغادر المدير الفنى المؤتمر على الفور، وانفعل للغاية ورفض التعليق على الأمر وانصرف فورًا. 

وكانت مباراة الأهلي والترسانة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب استاد السلام الدولي.

وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.

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