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مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل الكوردن بلو أحلى من المطاعم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

من الأطباق السهلة والسريعة طريقة عمل الكوردن بلو التى يمكن تحضيرها بسهولة وأحلى من المحلات بطعم ومذاق مميز بطرق مختلفة  إليك طريقة طريقة عمل الكوردن بلو المقلى وعلى طريقة أمهر الشيفات:

مقادير عمل كوردن بلو سالى فؤاد:
4 ملاعق كبيرة زبدة سائحة
4 قطع كبيرة دجاج فيليه نصف ملعقة ملح
فلفل اسود
ملعقة كبيرة باربكا (فلفل حلو )
شرائح لانشون
شرائح جبن شيدر
ملعقة كبيرة زيتون مخلي اسود او اخضر
*للتغطية : 2 بيضة، ملح، فلفل، بقسماط

-طريقة "الكوردن بلو" سالى فؤاد:
نقوم بدق الدجاج الفيليه ثم نتبله بالملح والفلفل والبابريكا.
بعد دقها افردي قطعة الفيليه ثم ضعي فوقها شريحة من اللانشون ..ثم شريحة من جبن الشيدر ثم بعض شرائح الزيتون.
بالاعواد الخشبية أغلقي اطراف الفيليه واغمسي كل قطعة في البيض المتبل بالملح والفلفل ثم بالقسماط واقلبيها علي الوجهين.

طريقة عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة صويا صوص
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل
2 شرائح لحم مدخن
2 صدر دجاج مخلي
2 شريحة جبن شيدر

خطوات عمل الكوردن بلو مروة الشافعى:
- بالمستردة مع العسل وصوص الصويا وعصير الليمون تبلي الدجاج وضعيها في الثلاجة.
- لمدة 5 دقائق   سخني الشواية وأطهي الدجاج لكل جانب ووزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها وضعيها على الشواية لمدة دقيقتين أو حتى يذوب الجبن و ينضج الدجاج ويصير لونها ذهبيا,

 طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالمقادير:

2 عدد صدور فراخ
ملح
فلفل
ماء بصل
عصير ليمون
زعتر مفروم
الحشو:
جبنه شيدر
2 قطعه لحمه باردة مكعبات
4 خلة خشب
1 كوب دقيق
2 بيض
1 كوب لبن
5 جم ملح
5 جم فلفل
2 كوب بقسماط ناعم
5 جم شطه
5 جم بصل بودر
5 جم ثوم بودرة

 طريقة عمل الكوردن بلو للشيف حسن بالخطوات:
-فى بولة نضع ملح وفلفل وعصير ليمون وزعتر مفروم وتتبل الفراخ.
-بعد ساعة تحشى الفراخ جبنه شيدر ولحمه باردة مكعبات وتغلق بأعواد خشبية.
-فى بولة نضع دقيق وبولة اخرى نضيف بيض ولبن وملح وفلفل ويقلبوا جيدا.
-فى زيت سخن يقلى الكوردن بلو.
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