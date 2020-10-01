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أخبار العالم

شاهد.. لحظة انفجار طائرة عسكرية أمريكية في الهواء

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة توثق لحظة تحطم مقاتلة أمريكية من طراز إف-35، وانفجارها بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

وقالت الصحيفة إن الطائرة العسكرية تحطمت بالقرب من مقاطعة إمبريال في ولاية كاليفورنيا، أمس، وذلك أثناء تزودها بالوقود من طائرة أخرى. 

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الطائرة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، تحطمت وهوت على الأرض محدثة انفجارًا شديدًا.

وأوضحت أن قائد الطائرة تمكن من القفز منها قبل سقوطها على الأرض، لينجو بحياته بأعجوبة.

وأكد جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكي، بأن قائد مقاتلة إف - 35، قفز منها وهو يتلقى العلاج حاليا، في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود، وهي من طراز كي سي 130 جي بسلام.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكية: "عند الساعة 1600 تقريبا ورد أن مقاتلة إف-35 بي اصطدمت بطائرة كي سي 130 جي خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، ما أدى لتحطم المقاتلة إف-35 بي".



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