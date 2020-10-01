المكسيك: إصابات كورونا تتجاوز الـ 743 ألفا

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 743216، وعدد الوفيات إلى 77646 حالة.





وأعلنت السلطات، تسجيل 5053 إصابة جديدة إضافة إلى 483 وفاة، مرجحة أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.





وفي وقت سابق، أعلن هوجو لوبيز جاتيل، نائب وزير الصحة المكسيكي، أن حكومة بلاده أمرت بطباعة 1.1 مليون شهادة وفاة إضافية، وذلك مع نفاد الشهادات في عدة مناطق من البلاد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وأوضح أن الشهادات الجديدة ستصل يوم الخميس المقبل، قبيل نفاد المخزون الذي تمت إعادة توزيعه.





تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.



