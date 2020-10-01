اجتماع طارئ لمجلس الأهلي

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا في العاشرة من صباح اليوم، الخميس، لحسم موقف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.





ورفضت الإدارة الحمراء خلال الساعات الأخيرة، طلبًا جديدًا من السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للاستمرار مع الفريق الأحمر.





ومن المقرر أن تعلن الإدارة الحمراء اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.





وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.



