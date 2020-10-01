بشرى لأصحاب المعاشات.. القومية للتأمين الاجتماعى: صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة للمستحقين..فيديو

قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن العلاوات الخمسة بدأ تنفيذها بداية من شهر يوليو 2020، لافتًا إلى أن المتجمد تقرر تقسيمه على أربعة دفعات ربع سنوية، وتم صرف الربع الأول فى شهر يوليو الماضى وأصبحن فى شهر أكتوبر وتقرر موعد صرف الدفعة الثانية.





وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز" ، إجمالى المتجمد فى صرف العلاوات الخاصة فى حدود 120 مليارا، فقيمة الربع الواحد 7 مليارات، منوهًا أن تكلفة صرف المعاشات فقط 18 مليارا، بالإضافة إلى 7 مليارات في الربع الثانى من المتجمد فإجمالى ما سيتم صرفه هذا العام 25 مليار جنيه.





وتابع ان صرف المعاشات تتم لـ9.6 مليون صاحب معاش ومستحق من مختلف منافذ صرف الهيئة والبريد والبنوك، موضحًا أنه يصرف من البنوك 1.8 مليون مستحق، بينما من منافذ الهيئة يصرف 2.4 مليون مستحق، و3.6 مليون شخص من البريد.





وأوضح أن هناك اختلافا بين عدد اصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بالصرف لأنه من الممكن ان تصرف ألملة المعاش المستحق عنها وعن ابنائها، مؤكدًا أنه يتم اخذ الاجراءات الاحترازية الكاملة للحد من انتشار فيروس كورونا منذ بداية جائحة كورونا وتم تقسيم المستحقين للمعاشات على عدة شرائح للصرف.



