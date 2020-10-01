برلمانى: خلو مستشفيات قنا من المصابين بكورونا نجاح كبير لجيش مصر الأبيض

أشاد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ بتصريحات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا التى أعلن فيها خلو مستشفيات المحافظة من أي حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى خروج جميع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلي السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .





ووجه " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية لجيش مصر الابيض من جميع الأطباء والأطقم الطبية والعاملين داخل القطاع الصحى بصفة عامة وداخل محافظة قنا بصفة خاصة على دورهم الكبير والبطولى فى مواجهة فيروس كورونا.





مناشدا جميع المصريين بصفة عامة وابناء وجماهير محافظة قنا بصفة عامة الاستمرار فى الالتزام التام والحقيقى بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.





وأعرب النائب طارق رسلان عن ثقته التامة فى قدرة القطاع الصحى بمحافظة قنا والشعب القنائى على الالتزام باتخاذ جميع التدابير لمواجهة فيروس كورونا والاستمرار فى تحقيق النجاحات لمواجهة فيروس كورونا مشيدا بحرص اللواء أشرف الداودى على اعطاء أكبر اهتمام لتطوير وتحديث القطاع الصحى داخل جميع المدن والمراكز والقرى على مستوى المحافظة.





وكان اللواء أشرف الداودى قد أكد ان خلو مستشفيات قنا من اى حالات ايجابية مصابة بفيروس كورونا قد جاء بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة وناشد محافظ قنا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي