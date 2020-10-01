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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يكرم عددا من مدارس شرق للانضباط الإداري في العمل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
كرّم الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مديري مدارس  ( الفنية الصناعية بنات بالحادقة و مدرسة النهضة الإعدادية بنات بالحادقة و مدرسة قحافة الابتدائية الجديدة و مدرسة السلام الابتدائية بالحادقة و مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية و مدرسة بحر يوسف الابتدائية) حيث منح مديري المدارس شهادات تقدير للمدرسة، وذلك للجهد المبذول فى مجال الانضباط الإدارى والتعليمى داخل مدارسهم.


وتبين من خلال الزيارات الميدانية لإدارة التطوير وتقييم الأداء بمديرية التنظيم والإدارة بالفيوم أن معظم هذه المدارس حاصلة على الجودة والاعتماد ، وهناك خطط إخلاء يتم تدريب الطلاب عليها مع وجود متطلبات السلامة والصحة المهنية، كما أن هناك تميزا فى المدارس الموجود بها فصول رياض الأطفال.


وفي ذلك تقدمت اللجنة بالتنظيم والإدارة برسالة شكر لهذه المدارس وذلك للجهد المتميز فى مجال رياض الأطفال والتى أثرت دراسة (تبسيط إجراءات خدمة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال) والتى تقوم بمتابعتها إدارة التطوير وتقييم الأداء الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة بالفيوم طبقا لخطة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة.


وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لمديرية التنظيم والإدارة ، والمدارس الفائزة ، وحثهم على ضرورة بذل مزيد من الجهد للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021.
وكيل تعليم الفيوم يكرم عددا من مدارس شرق للانضباط الإداري في العمل
وكيل تعليم الفيوم يكرم عددا من مدارس شرق للانضباط الإداري في العمل
وكيل تعليم الفيوم يكرم عددا من مدارس شرق للانضباط الإداري في العمل
وكيل تعليم الفيوم يكرم عددا من مدارس شرق للانضباط الإداري في العمل
وكيل تعليم الفيوم يكرم عددا من مدارس شرق للانضباط الإداري في العمل
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