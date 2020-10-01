5 أشخاص ممنوعون من تناول القهوة .. هل أنت منهم؟

يوافق اليوم 1 أكتوبر اليوم العالمي لتناول القهوة ولكن شرب الكثير من القهوة يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار الضارة على صحة الجسم لذلك يجب الحذر من مخاطرها على بعض الأشخاص.









وعرض موقع web MD الأضرار الصحية لتناول القهوة على بعض الأشخاص في يومها العالمي:





المصابون بأمراض القلب





هناك بعض القلق من أن شرب أكثر من 5 أكواب من القهوة يوميًا قد لا يكون آمنًا للأشخاص المصابين بأمراض القلب ولكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب فإن شرب عدة أكواب يوميًا لا يبدو أنه يزيد من فرصة الإصابة بمشكلة في القلب.





الحامل





يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من الكافيين من قبل الأمهات المرضعات مشاكل في النوم والتهيج وزيادة نشاط الأمعاء عند الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية.





ارتبط شرب أكثر من 3 أكواب يوميًا أثناء الحمل بزيادة مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة وتزداد هذه المخاطر مع زيادة كمية القهوة التي تشربها الأم أثناء الحمل ويمكن أن ينتقل الكافيين إلى حليب الثدي.





المصابون بارتفاع ضغط الدم





قد يؤدي شرب القهوة المحتوية على الكافيين إلى زيادة ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ومع ذلك قد يكون هذا التأثير أقل لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام.





المصابون بداء السكري





تشير بعض الأبحاث إلى أن الكافيين الموجود في القهوة قد يغير الطريقة التي يعالج بها مرضى السكري السكر وتم الإبلاغ عن أن الكافيين يسبب زيادات وكذلك انخفاض في نسبة السكر في الدم واستخدم الكافيين بحذر إذا كنت مصابًا بمرض السكري وراقب نسبة السكر في الدم بعناية.





المفرطون في تناول الكافيين



