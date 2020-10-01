ورش عمل للأشغال اليدوية لـ"طلاب الفنية" الجدد بجامعة المنيا

استقبلت جامعة المنيا طلاب كليات التربية الفنية، والفنون الجميلة، والعلوم الجُدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021؛ لإخضاعهم لإجراءات الكشف الطبي وسط إجراءات احترازية مشددة أقرتها الجامعة، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث، والأخرى خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي.





حيث كان في استقبال الطلاب خلال فعاليات الكشف الطبي، الدكتورة أمل أبو زيد عميدة كلية التربية الفنية، والدكتور محمد إبراهيم عميد الفنون الجميلة، والدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب





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وقام عمداء الكليات بتقديم الترحيب بالطلاب الجُدد مستعرضين لهم نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، وطبيعتها الجديدة بالتعليم الهجين سواءً للكليات العملية أو النظرية





مؤكدين أن الحياة الجامعية تختلف كل الاختلاف عن الحياة ما قبل الجامعة، وذات قواعد أخلاقيات يجب أن يتحلى بها الطالب، موضحين بأن الجامعة تعمل على إتاحة الفرصة للطالب لتنمية قدراته واكتشاف مواهبه وإبداعاته وكذلك الترفيه وذلك بمشاركته في الانشطة الطلابية المختلفة.





كما عقدت كلية التربية الفنية، على هامش الكشف الطبي ورشة عمل للطلاب الجدد حول الاشغال اليدوية؛ لتشجيعهم على الاندماج في الأنشطة الجامعية، وعرض بعض الأعمال التي تساهم الكلية بها في رفع كفاءة طلابها.