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أخبار البلد

تعرف على أسعار الفواكه والخضروات في السوق.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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رنا اشرف - أشرف العمدة
يعانى التجار من قله البيع والشراء على الرغم من الانخفاض الكبير فى الاسعار ومناسبتها للمواطن الا ان تاثيرات فيروس كورونا مازالت ممتدة واثرت على حركة البيع.

فيما استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


ورضدت عدسة صدى البلد اسعار الحضروات والفاكهه فى الاسواق كالآتي...

الخيار ١٠ جنيهات ، الطماطم ٤ جنيهات ، الفلفل الرومى ١٠ جنيهات، البطاطس ٥ جنيهات، البصل ٨ جنيهات ، باذنجان عروس ٨ جنيهات.

باذنجان ابيض ٨ جنيهات، بطاطا ٦ جنيهات، ليمون ١٠ جنيهات، البصل الاحمر ٨ جنيهات، الفلفل الالوان ٢٠ جنيها ، الفلفل الحامى ٨ جنيهات، الكوسة ١٠ جنيهات، الفلفل الرومى ٨ جنيهات.

عنب بناتى ١٥ جنيها ، خوخ مستورد ٢٥ جنيها، برقرق مستورد ٢٥ جنيها ، البلح الرملى ٨ جنيهات.

بلح زغلول ١٠ جنيهات، جوافة ١٢ جنيها، بطيخ الكيلو ٧ جنيهات، المانجو تبدا من ١٥ جنيها الى ٢٥ جنيها.
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