قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.









ومن ناحية أخرى، أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٠ باستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٠، بالنص التالي:









تعيين السيد علاء الدين زكريا يوسف، المندوب الدائم لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية فرنسا وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، والمندوب الدائم لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).









نشر القراران في الجريدة الرسمية.