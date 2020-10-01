AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

144 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة خلال الربع الثالث

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 (يوليو - سبتمبر) نحو 144.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 28.361 مليون ورقة منفذة على 2571 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.170 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 474,20 مليون ورقة
منفذة على 1913 ألف عملية خلال الربع الماضي.

 استحوذت الأسهم على 58.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 41.57 % خلال الربع.

وحققت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 (يوليو - سبتمبر)، مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين بمختلف فئاتهم للأسهم المصرية بدعم من العديد من الأنباء الإيجابية العديدة سواءً المتعلقة بالشركات أو الاقتصاد الكلي.

وبين التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ربح خلال الربع الثالث من العام نحو 7ر28 مليار جنيه ليبلغ مستوى 7ر618 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 9ر4%.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال الشهور الثلاثة بنسبة 09ر2٪؜ ليبلغ مستوى 27ر10989 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 04ر38 ٪؜ ليبلغ مستوى 37ر20003 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي ارتفع بنسبة 97ر28٪؜ ليبلغ مستوى 15ر2896 نقطة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

البورصة ترتفع 2% في الأسبوع المنقضي

17 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

أحاديث تركيا متناقضة.. شكري يلقن أنقرة درسا: مصر لن تفرط في منطقتها الاقتصادية

ممزق بـ 30 طعنة .. ملابسات مقتل مهندس بأكتوبر

طريقة عمل أم على بالقشطة مع الشيف توتا ..فيديو

في عيد ميلاد ديانا حداد.. قصة تحولها من المسيحية للإسلام

هل يدرب بيراميدز؟.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد المقبل

بعد 6 أعوام من إنجاب زوجته طفلة.. زوج يكتشف بالصدفة إصابته بالعقم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد

في اليوم العالمي لها.. 10 أنواع مختلفة للقهوة بالتفصيل

طريقة عمل مناقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة