حصيلة جوائز الأفضل في أوروبا .. اجتياح بافاري وبصمة بلجيكية إنجليزية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا"، عن جوائز الأفضل في أوروبا عن موسم 2019-2020، على هامش قرعة الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.
نتائج جوائز الأفضل في أوروبا 2019-2020 جاءت كالاتي:
أفضل حارس مرمى: فاز حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى 2019-2020.
أفضل مدافع: فاز لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش بجائزة أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020.
كيميتش أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020كيميتش أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020
أفضل لاعب وسط: فاز كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020.
دي بروين أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020دي بروين أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020
أفضل مهاجم: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2019-2020.
ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا 2019-2020ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا 2019-2020
أفضل مدرب: فاز مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك بجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020.
هانزي فليك أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020هانزي فليك أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020
أفضل لاعبة: فازت بيرنيل هاردر لاعبة تشيلسي الحالية وفولفسبورج السابقة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2019-2020.
أفضل لاعب: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2020.