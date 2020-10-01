AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حصيلة جوائز الأفضل في أوروبا .. اجتياح بافاري وبصمة بلجيكية إنجليزية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:33 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الويفا"، عن جوائز الأفضل في أوروبا عن موسم 2019-2020، على هامش قرعة الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

نتائج جوائز الأفضل في أوروبا 2019-2020 جاءت كالاتي:

أفضل حارس مرمى: فاز حارس مرمى بايرن ميونخ مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى 2019-2020.

أفضل مدافع: فاز لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش بجائزة أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020.

كيميتش أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020كيميتش أفضل مدافع في أوروبا 2019-2020

أفضل لاعب وسط: فاز كيفين دي بروين بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020.

دي بروين أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020دي بروين أفضل لاعب وسط في أوروبا 2019-2020

أفضل مهاجم: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2019-2020.

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا 2019-2020ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا 2019-2020

أفضل مدرب: فاز مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك بجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020.

هانزي فليك أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020هانزي فليك أفضل مدرب في أوروبا 2019-2020

أفضل لاعبة: فازت بيرنيل هاردر لاعبة تشيلسي الحالية وفولفسبورج السابقة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا 2019-2020.

أفضل لاعب: فاز روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2020.
Advertisements

موضوعات متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ و تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يتقدم بالهدف الأول على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكى Vs ميسي.. تفوق كاسح للسفاح على البرغوث قبل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ليون في نصف نهائي دوري الأبطال

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

مهاجم بايرن ميونيخ .. ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في ألمانيا

ترشيحاتنا

شوبير: الأهلي يكرم الجهاز المعاون لـ ڤايلر غدا

الـ VAR يحتسب هدفا لـ الجونة في شباك طنطا.. فيديو

قرار عاجل من القضاء اللبناني بشأن انفجار مرفأ بيروت

بطاطس مقلية وحريق مدمر.. مراهقة تشعل النيران في منزلها أثناء إعداد الطعام.. شاهد

شيما صابر تخطف الأنظار بصورة رومانسية مع زوجها.. شاهد

الأهلي لـ"موسيماني": ننتظر معك مزيدًا من البطولات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة إلقاء طفل من سيارة مسروقة على طريق أثناء فرار سارقيها.. شاهد

في اليوم العالمي لها.. 10 أنواع مختلفة للقهوة بالتفصيل

طريقة عمل مناقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة