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قميص انفجار تيمور وشفيقة وجاكيت إبراهيم الأبيض.. أحمد السقا يستعرض ملابس أفلامه

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:32 م
احمد السقا
احمد السقا
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هاني حسين
قال الفنان أحمد السقا، إنه يحتفظ بكل الاكسسوارات والازياء التي شارك فيها بمختلف أفلامه، كي تكون ذكرى له.


وعرضت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من الملابس التي ارتداها الفنان أحمد السقا في  مختلف أفلامه .


واستعرض الفنان أحمد السقا، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، القميص الذي كان يرتديه أثناء مشهد انفجار تيمور وشفيقة، وأظهر الحروق والقطع الكبير به، كما استعرض جاكيت فيلم هروب اضطراري، وجاكيت ابراهيم الابيض، ونضارة مسلسل ولد الغلابة وجلبات فيلم الجزيرة ".


واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد السقا، بحفاوة كبيرة فور دخوله ستوديو "معكم"، تعبيرا منهم على حبهم وإعجابهم الكبير به ، مرددين :" بنحبك يا سقا".

كما أوضح كيفية تحوله من ممثل في كواليس مسرح العرائس إلى الوقوف أمام الكاميرا، والأسباب التي دفعت والده بعدم دعمه خلال الخطوات الأولى من رحلته الفنية، مشيرا لطبيعة علاقته بوالده وطريقة تربيته له وكيف انعكست بالتبعية لطريقة تربيته لأولاده.

وخلال اللقاء تحدث السقا حول المشاهد الأكثر خطورة التي قدمها من خلال أعماله السينمائية، واستعرض قدراته في التمثيل والغناء وتحريك العرائس داخل مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي سوف تعرض للمرة الأولى من خلال هذا اللقاء.
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