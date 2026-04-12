150 فرصة تدريب وتشغيل بمجال الملابس الجاهزة بالإسماعيلية

أطلقت مديرية عمل الإسماعيلية بقيادة الدكتور أيمن شعبان مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" لتوفير 150 فرصة تدريبية في مجال "التفصيل والحياكة" بالتعاون مع شركة ملابس جاهزة بالمنطقة الحرة.

يشمل البرنامج تدريباً مكثفاً لمدة شهر للفئة العمرية (18-40 عاماً)، مع توفير مكافآت مالية ووسائل مواصلات مجانية، وفرصة للتعاقد الفوري عقب اجتياز الاختبارات.

وأكدت المديرية أن هذه المبادرة تجسد الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة العمالة الفنية وتوفير وظائف مستدامة تضمن حياة كريمة للشباب وتدعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.