استعدادًا لشم النسيم.. حملات بيطرية تضبط 71 طن أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أماكن عرض وبيع وتداول الأسماك المملحة والمدخنة والأسماك تحت التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرقابة والتفتيش على جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني، فضلا عن الأسماك خاصة بالتزامن مع احتفالات الربيع وشم النسيم وزيادة الاقبال على الأسماك المملحة والدخنة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها مديريات الطب البيطري بجميع المحافظات، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 71 طنًا و632 كجم من الأسماك المملحة والمدخنة، غير الصالحة ، مع تحرير 177 محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد استمرار الهيئة في تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مع تشديد الرقابة على الأسواق، لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء.

وتهيب وزارة الزراعة بالمواطنين توخي الحذر والتأكد من جودة المنتجات قبل شرائها، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم 19561، على مدار الساعة، لضمان استجابة سريعة تحمي الصحة العامة