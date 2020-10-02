وكيل مجلس النواب: صلاحيات البرلمان الحالي مستمرة حتى 9 يناير 2021

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان أمس الخميس إجرائية وتنفيذا للدستور المصرى، وتم خلالها أخذ رأى المجلس فى الإبقاء على تشكيل اللجان البرلمانية الحالية.





أضاف وهدان، فى تصريحات إعلامية أن البرلمان الحالى فى حالة صلاحيات مستمرة وكاملة حتى يوم 9 يناير 2021، ومن حق رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أن يدعو لانعقاد جلسات خلال هذه الفترة.





وتابع وكيل مجلس النواب قائلا: "أعتقد أن تكون هناك جلسة أو أكثر فى شهر نوفمبر، حيث إنه من الأساس إصدار بعض الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى وكذلك تمديد حالة الطوارئ فى مصر".



