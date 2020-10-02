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برلمان

وكيل مجلس النواب: صلاحيات البرلمان الحالي مستمرة حتى 9 يناير 2021

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
النائب سليمان وهدان،
النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان أمس الخميس إجرائية وتنفيذا للدستور المصرى، وتم خلالها أخذ رأى المجلس فى الإبقاء على تشكيل اللجان البرلمانية الحالية.

أضاف وهدان، فى تصريحات إعلامية أن البرلمان الحالى فى حالة صلاحيات مستمرة وكاملة حتى يوم 9 يناير 2021، ومن حق رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أن يدعو لانعقاد جلسات خلال هذه الفترة.

وتابع وكيل مجلس النواب قائلا: "أعتقد أن تكون هناك جلسة أو أكثر فى شهر نوفمبر، حيث إنه من الأساس إصدار بعض الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى وكذلك تمديد حالة الطوارئ فى مصر".

وكان البرلمان أمس الخميس، عقد بحضور المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية، الجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول في ظل إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

استهلت الجلسة أعمالها بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة2020 بفض دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول، كما تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة2020 بدعوة المجلس للانعقاد اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس للفصل التشريعي الأول.

وشهدت الجلسة نعي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الآحمد الجابر الصباح، والذى وافته المنية أمس الاول، الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة وتم تقديم العزاء للشعب الكويتى الذى تربطه روابط قوية وتاريخية بالشعب المصرى.

وتم الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات مكاتبها كما هي دون إجراء انتخابات نظرًا لتزامن انعقاد هذا الدور مع إجراء انتخابات المجلس الجديد، وفي الختام تم رفع الجلسة علي أن يعود المجلس للإنعقاد يوم 1 نوفمبر 2020.
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