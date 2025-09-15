الرئيس السيسي: موقف مصر الدائم هو رفض تهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض مصر استهداف المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم ،مما ادي الي سقوط الأبرياء، من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المنعقدة في قطر، أنه يرفض سياسية الأمر الواقع التي تحاول إسرائيل فرضها، منوها اننا ندعم الشعب الفلسطيني للتصدي للتهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من اراضيهم .

وأكد الرئيس السيسي، أن موقف مصر الدائم هو رفض تهيجير للفلسطينيين، منوها أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هي أن تقوم الدولة الفلسطينية بالاعتراف الدولي وأن تصبح القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك عقب وصوله إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة القطرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص تعازيه لأمير قطر وللشعب القطري في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مجدداً إدانة مصر واستنكارها لهذا الانتهاك السافر للسيادة القطرية، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع قطر واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادتها والحفاظ على سلامة أراضيها.

من جانبه، ثمّن الأمير تميم بن حمد مشاركة الرئيس في القمة، معرباً عن تقديره الكبير للموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الزعيمان على أهمية بلورة رؤية مشتركة للعمل العربي الجماعي، وتشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي.

كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة المساعي للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.