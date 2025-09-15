أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن من يقود دولة الاحتلال هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وأضاف لسجله اليوم جريمة جديدة.

وقال أبو الغيط في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، :" نناشد جميع أنصار القانون التضامن من أجل العمل على ملاحقة كافة مجرمي الحرب المتهمين بالإبادة في غزة وانتهاك سيادة عدد من دول المنطقة ".

وتابع أبو الغيط :" أوجه رسالة للشعب الإسرائيلي بأن ما تقوم به حكومتكم لن ينسى والجرائم لن تنسى وقتل 63 الف وتجويع الشعب الفلسطيني وتشريده في غزة لن ينسى".

وأكمل أبو الغيط :" الاعتداء الأخير على دولة طالما سعت للتوصل لاتفاق ينهي الحرب لن ينسى".

ولفت أبو الغيط :" ما تقوم به حكومة إسرائيل باسمكم سيدمر كل أساس للتعايش السلمي في المنطقة مع حكومة دولة مارقة".

