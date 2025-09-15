أمير قطر: عدوان إسرائيل على أراضينا يعكس جبنا وغدرا كبيرين

قال الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير دولة قطر، خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة: “لقد تعرضت بلدي إلى إعتداء غادر، وهذا فى حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية وسقط جراء هذا العدوان 5 شهداء، من ضمنهم مواطن قطري، وأصيب 18 شخصا بجراح”.

وأضاف: “تفاجئ مواطنو هذا البلد الامن وصدم معه العالم كله ليس أن هذا العدوان إنتهاك لدولة فحسب، بل أيضا بسبب الظروف الخاصة المحيطة بهذا العمل الإرهابي الجبان”.

وتابع: “قطر دولة وساطة تبذل منذ عامين التوصل إلى حل توقف الحرب المدمرة فى قطاع غزة وتحولت منذ مدة إلى حرب إبادة، وتستضيف الدوحة خلال هذه المفاوضات وفودا من حركة حماس وإسرائيل وأنجزت الوساطات بالتعاون مع مصر بتحرير عددا من الرهائن ولكن إسرائيل واصلت الحرب”.

وعقب: “عدوان إسرائيل على أراضينا يعكس جبنا وغدرا كبيرين”.