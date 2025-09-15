الرئيس السيسي: سلوك إسرائيل المنفلت لا يمكن القبول به أو السكوت عنه

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلى منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمى، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر تدعو المجتمع الدولى، إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية، لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات، وإنهاء الحرب الإسرائيلية الغاشمة، بما يقتضيه ذلك؛ من محاسبة ضرورية للمسئولين، عن الانتهاكات الصارخة، ووضع حد لحالة "الإفلات من العقاب"، التى باتت سائدة أمام الممارسات الإسرائيلية.



وأكد السيد الرئيس، أنه بات واضحا أن النهج العدوانى الذى يتبناه الجانب الإسرائيلى، إنما يحمل فى طياته نية مبيتة، لإفشال كافة فرص تحقيق التهدئة، والتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى .

وأشار إلى كما أن هذا التوجه؛ يشى بغياب أى إرادة سياسية لدى إسرائيل، للتحرك الجدى فى اتجاه إحلال السلام فى المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، التي تُعقد في الدوحة بقطر، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.