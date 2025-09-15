قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: سلوك إسرائيل المنفلت لا يمكن القبول به أو السكوت عنه
الرئيس السيسي: موقف مصر الدائم هو رفض تهيجير الفلسطينيين
يهدد أمنكم وأمن المنطقة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية لشعب إسرائيل
الرئيس السيسي: تضامن مصري كامل مع الشعب القطري في مواجهة العدوان الإسرائيلي
"نحن أمام لحظة فارقة".. نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الاستثنائية
ملك الأردن: الاعتداء الإسرائيلي علي سيادة قطر غير مقبول
العاهل الأردني: العدوان على قطر يثبت أن التهديد الإسرائيلي لا يعرف حدودًا
الرئيس السيسي: الاعتداءات الإسرائيلية تخطت كافة الخطوط الحمراء
ماذا قال النبي عن سنة صلاة العصر؟.. اعرف ثوابها
الرئيس السيسي يدعو إلى آلية عربية إسلامية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية
فريق ألماني يهدد تعاقد الأهلي مع السويسري أورس فيشر.. تفاصيل
ديني

ماذا قال النبي عن سنة صلاة العصر؟.. اعرف ثوابها

أحمد سعيد

يتساءل كثيرون عن سنة صلاة العصر وهل هي سنة مؤكدة أم لا ، حيث يتجاهل عدد كبير من المصلين هذه السنة المباركة رغم أن السنة المطهرة بيّنت لنا أهمية وثواب سنة صلاة العصر القبلية، وفي السطور التالية نتعرف على ثواب هذه السنة .

ماذا قال النبي عن سنة صلاة العصر؟

كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثواب سنة صلاة العصر القبلية ومن بينها حديث النبي الذي قال فيه " قال: رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً" ويتبين لنا أن سنة صلاة العصر القبلية سبب في نيل الرحمة.

كما جاء  في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين".

هل سنة العصر القبلية من السنن الرواتب؟

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن صلاة أربع ركعات قبل العصر ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن وقت أدائها ممتد من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة».

واستدل على سنة 4 ركعات قبل العصر، بما روي في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين».

فضل صلاة العصر في وقتها

1-من يُصلي الفجر والعصر حاضرًا لن يدخل النار.

2-سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب، ففيصحيح مسلم عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .

3- صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، التى قال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة ، لأن الناس إذا شُغلوا عن الفجر بنومهم ، شُغلوا عن العصر بمعاشهم.

4- من صلى العصر في جماعة كتبته الملائكة من الساجدين الراكعين المُصلين القائمين الخاشعين، وصعدت إلى الله تعالى تقول: يارب عبدك فلان جئناه وأتيناه وهو يُصلي، وتركناه وهو يُصلي، حيث تتناوب الملائكة في هذين الوقتين، في صلاة العصر والفجر.

5- صلاة العصر تجعل الملائكة تشهد لك عن الله سبحانه وتعالى.

6- والدعاء بعد صلاة العصر مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب ، وصلاة العصر أوسطها.

سنة صلاة العصر صلاة العصر العصر ماذا قال النبي عن سنة صلاة العصر النبي

