لتفادي التضخم.. نصائح للحفاظ على صحة البروستاتا

من بين هؤلاء ، BPH هو الأكثر شيوعًا. وهو تضخم غير سرطاني في البروستاتا مرتبط بالعمر ويؤثر على مرور البول ، مما يؤدي إلى انسداد مسار تدفق البول ، مما يؤدي إلى احتباس البول في المثانة. وهذا بدوره يسبب أعراضًا مزعجة تشمل زيادة تواتر التبول أثناء النهار ، والاستيقاظ المتكرر من النوم ليلًا لتمرير البول ، والإجهاد لتحسين تدفق البول الضعيف والشعور بعدم الرضا التام حتى بعد التبول.





* يجب أن يكون تناول السوائل في حدود 1.5 - 2 لتر في اليوم حسب المناخ.

* تجنب أو قلل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي وما إلى ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي صحي واليوجا والاسترخاء لا يساعد فقط في الحفاظ على السكريات وضغط الدم والكوليسترول (التي يعتقد أنها تسبب تضخم البروستاتا الحميد وتطوره) تحت المراقبة ، ولكن أيضًا التخلص من الإمساك الذي يؤدي إلى تفاقم أعراض تضخم البروستاتا الحميد.

* النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا.

* من الضروري على الأقل استشارة طبيب المسالك البولية والحصول على وصفة طبية قبل البدء في أي علاج دوائي في هذه الأوقات.





ذكر الدكتور جورج أن الاستئصال الجراحي للنسيج البروستاتا هي الخطوة الأخيرة في حالة غير المنضبط الأعراض الدواء أو إذا مضاعفات مثل الالتهابات، والحجارة، و تلف الكلى تتطور. "لقد تم تضخيم الحد الأدنى من مخاطر جراحة البروستاتا في ظل الظروف العادية إلى فئة عالية الخطورة خلال فترة كوفيد على الرغم من توافر واستخدام أحدث التقنيات الجراحية. هذا بسبب الآثار الضارة المحتملة لفيروس كورونا على جميع أعضائنا الرئيسية ، بما في ذلك الرئتين والكبد والكلى والقلب والدماغ. إن مريض ما بعد الجراحة إيجابية nCoV-19 له مضاعفة خطر حدوث مضاعفات. لذلك ، من الحكمة إجراء الجراحة فقط في حالة وجود حالات تهدد الحياة مثل النزيف المفرط أو الذي لا يمكن السيطرة عليه. خلاف ذلك ، فمن الأسلم الانتظار حتىالوباء يزول ".









مضيفًا ملاحظة تحذير ، قال طبيب المسالك البولية: "الأهم من ذلك ، في هذه الأوقات أكثر من أي وقت مضى ، يجب أن يكون المريض يقظًا ليحترس من ظهور" علامات العلم الأحمر ":





* عدم القدرة المفاجئة على التبول المصحوب بآلام أسفل البطن

* حرق أو خروج دم أو صديد أثناء التبول

* ظهور مفاجئ لألم شديد في الخاصرة

* تورم حول العينين أو على القدمين

* عدم القدرة أو صعوبة في تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه



