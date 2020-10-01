القضاء الإدارى تؤجل دعوى استبعاد سعيد حساسين من الترشح لمجلس النواب

قررت محكمة القضاء الإدارى ، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي بالنقض صلاح بخيت والمحامي الصيدلي هاني سامح ، لاستبعاد سعيد حساسين من انتخابات مجلس النواب، لصدور أحكام جنائية نهائية ضده ، لجلسة الغد .









وأكدت الدعوى ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب ، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.





واضافت الدعوى ، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.