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حوادث

القضاء الإدارى تؤجل دعوى استبعاد سعيد حساسين من الترشح لمجلس النواب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:47 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى ، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي بالنقض صلاح بخيت والمحامي الصيدلي هاني سامح ، لاستبعاد سعيد حساسين من انتخابات مجلس النواب، لصدور أحكام جنائية نهائية ضده ، لجلسة الغد .


وأكدت الدعوى ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين  لعضوية مجلس النواب ، بالرغم من افتقاد المرشح  لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده. 

 واضافت الدعوى ، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.
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