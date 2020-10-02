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أخبار العالم

سماع أصوات اشتباكات جنوب غرب طرابلس في ليبيا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع أصوات اشتباكات عنيفة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس. 

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي بثته صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لدينا تهديد أمني خطير جدًا في غرب البلاد".

وأضاف: "تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين وغير السوريين إلى ليبيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة".

وعرض المسماري صورًا قال إنها جثة أبو عبدالله الربعي التكريتي، زعيم تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا، الذي قتل في 14 سبتمبر الماضي.

كما لفت إلى أن "تنظيم داعش يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس".
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