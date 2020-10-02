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اقتصاد

زيت غير صالح للاستهلاك في التموين.. اعرف الحقيقة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية، مُشددةً على أن جميع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بما فيها الزيت سليمة وآمنة تمامًا، مُشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

وفي إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين، تم إضافة بعض السلع على بطاقات التموين؛ ليصبح عدد المنتجات على البطاقات 28 سلعة بدلًا من 21 سلعة لصرفها لأصحاب البطاقات، ضمن المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، وهو 50 جنيهًا لكل فرد، حيث تم تنفيذ ذلك بدايةً من شهر سبتمبر الجاري، وتضمنت السلع الجديدة على سبيل المثال "كيس الملح والكبريت بسعر جنيها واحدا لكل منهما، وأكياس طحينة بسعر 2 جنيه وبعض المنظفات".

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588
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