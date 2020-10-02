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فن

من داخل سيارتها.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة داخل سيارتها ترتدى تيشيرت ابيص ونظارة شمس انيقة وتركت شعرها الاحمر القصير منسدلًا على كتفيها ونالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.


تزوجت سلاف فواخرجي من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، ولديهما ولدين هما حمزة وعلي وقد شاركها في مسلسل الحسناء والعجوز وأجزاء من مسلسل بقعة ضوء .


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