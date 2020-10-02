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فن

جورج وسوف يشارك جمهوره صورة جديدة .. سكت الكلام

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:24 ص
جورج وسوف
جورج وسوف
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محمد بدران
شارك النجم جورج وسوف جمهورة ومتابعيه صورة جديدة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر جورج وسوف بإطلالة بصورة من كواليس أغنيته الاخيرة وعلق قائلًا "سكت الكلام" نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر اعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب​.
 
وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".

وتقول كلمات الأغنية: "سكت الكلام.. ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم، يا ناس حرام.. إيه اللى نابكوا من عذاب قلب انظلم، يا اللى هدمتوا أحلى ما فينا.. ليه استكترتوا الحب علينا، فين حبيبى وفين ليالينا.. راح ما لحقش يقولّى سلام، بعد ما كان الحب مالينا.. وقولنا خلاص الجى ده لينا.. مبقتش فاضل من أمانينا غير نتقابل فى الأحلام".


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