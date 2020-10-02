فى اليوم العالمى للقهوة.. تعرف على 10 أضرار تصيبك عند تناولها على الريق

تناول القهوة على الريق يزيد من أعراض القلق ، فضلًا عن زيادة معدل ضربات القلب وعدم القدرة على التركيز بشكل كافي، وكذلك تغيير الحالة المزاجية .

بحسب موقع هيلث لاين الطبي، إليك أضرار شرب القهوة على الريق :