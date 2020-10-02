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مرأة

فى اليوم العالمى للقهوة.. تعرف على 10 أضرار تصيبك عند تناولها على الريق

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تناول القهوة على الريق  يزيد من أعراض القلق ، فضلًا عن زيادة معدل ضربات القلب وعدم القدرة على التركيز بشكل كافي، وكذلك تغيير الحالة المزاجية .
بحسب موقع هيلث لاين الطبي، إليك أضرار شرب القهوة على الريق
- تسبب الحموضة بسبب مضادات الأكسدة 
2- تسبب حرقان المعدة 
3- تؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية عند تناولها على الريق
4-تحفز حركة الأمعاء وانقباضات الجهاز الهضمي
5- قد تسبب الإسهال 
6- تسبب إفراز حمض الهيدروليك الذي يؤثر على جدار المعدة
7- قد تسبب قرحة المعدة 
8- تسبب عسر الهضم نتيجة الأحماض التي تفرزها المعدة بسبب مضادات الأكسدة 
9- تناول القهوة على الريق يسبب إدرار البول 
10- تسبب ارتجاع في المريء. 
 
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