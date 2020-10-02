فى اليوم العالمى للقهوة.. تعرف على 10 أضرار تصيبك عند تناولها على الريق
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
تناول القهوة على الريق يزيد من أعراض القلق ، فضلًا عن زيادة معدل ضربات القلب وعدم القدرة على التركيز بشكل كافي، وكذلك تغيير الحالة المزاجية .
- تسبب الحموضة بسبب مضادات الأكسدة
2- تسبب حرقان المعدة
3- تؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية عند تناولها على الريق
4-تحفز حركة الأمعاء وانقباضات الجهاز الهضمي
5- قد تسبب الإسهال
6- تسبب إفراز حمض الهيدروليك الذي يؤثر على جدار المعدة
7- قد تسبب قرحة المعدة
8- تسبب عسر الهضم نتيجة الأحماض التي تفرزها المعدة بسبب مضادات الأكسدة
9- تناول القهوة على الريق يسبب إدرار البول
10- تسبب ارتجاع في المريء.