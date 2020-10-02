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سيارات

زيادة في أسعار هيونداي ألنترا 2021

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
هيونداي النترا
هيونداي النترا
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أماني نوار
أعلنت هيونداي في مصر عن زيادة أسعار طرازات النترا  CN7  الجديدة موديل 2021 ، التي قدمتها الشركة مؤخرا ،وجاءت الزيادة الأولي في سعر السيارة ليتراوج بين الف أو ألفي جنيه تشمل كل فئاتها المتاحة للبيع في مصر .

سنجد ان الزيادة أول فئة بسعر 316 بدلا من 315 ألف جينه ، أما ثاني فئة بسعر 326 ألف جنيه بدلا من 325 ألف جنيه ، الفئة الثالثة بسعر 336 ألف جنيه بدلًا من 335 ألف جنيه.

 يذكر أن هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، فجاءت بتصميم رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.

كما جاءت السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra بمحرك 1600 سي سي 140 حصان متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.

وتأتي السيارة هيونداي النترا 2021  الشكل الجديد في مصر بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 اير باج في الأمام والخلف.
 
 كما أن هيونداي النترا 2021  جاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيا.

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