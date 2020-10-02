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فن

ندى بسيونى تشارك جمهورها بإطلالة جذابة .. شاهد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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محمد بدران

شاركت الفنانة ندى بسيونى صورة لها من خلال خاصية "استوري" علي حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى بسيوني فى الصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان أسود أنيق واعتمدت تسريحة شعر بسيطة دون أي تكلف بشعرها الأشقر والذي اعتادت الظهور به دائما.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ندى بسيوني، علي ماكياج جذاب متناسق مع إطلالتها، مع وضع اللون الأحمر للشفاه، نالت إعجاب متابعيها.

وتعتبر احدث اعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور الام للفنانة ريهام حجاج في مسلسل لما كنا صغيرين الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي 2020"

مسلسل لما كنا صغيرين تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد"

يذكر أن شاركت الفنانة ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

ندى بسيونى تشارك جمهورها بإطلالة جذابة .. شاهد
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