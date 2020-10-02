AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مديحة سالم في ذكرى ميلادها ... قصة وفاة شقيقتها أمامها

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:32 ص
مديحة سالم
مديحة سالم
Advertisements
شروق ابراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم، التي ولدت في القاهرة 2 أكتوبر 1944، وحصلت على شهادة الثانوية العامة من كلية البنات بالزمالك.

مثلت وفاء سالم في السينما دور البنت الحلوة الشقية وقامت ببطولة بعض الأفلام واشتهرت في المسلسل الاذاعي "داليا المصرية"، وبرغم أنها حاولت الاستفادة من ادوار البطولة لكنها كانت أكثر لمعانا في ادوارها الثانية في فيلم "آه من حواء" .

كما قدمت عددا من المسلسلات منها "القط الأسود" مع الفنان الكبير محمود المليجي، و"الرجل والحصان" و"هارب من الأيام"، كما قدمت أيضا بعض الأدوار الجادة البعيدة عن الكوميدية، مثل أدوارها بأفلام "الناس والنيل" مع سعاد حسني، "ملكة الليل" مع هند رستم، و"حب وكبرياء" مع نجلاء فتحي وفي بداية الثمانينيات قررت الاعتزال، ثم عادت وقدمت عملها الأخير "القضاء في الإسلام" عام 2001.

تزوجت وابتعدت عن الفن واعتزلته في مطلع الثمانينات وتفرغت لحياتها الأسرية.

وكان لها أخت أصغر منها تسمى "فكرية" تجري وتلعب كمثيلاتها في نفس السن الذي لم يتخط الخامسة، ثم وقعت على الأرض وفقدت وعيها، وعندما نقلوها إلى السرير، ماتت بعد لحظات، أمام عين مديحة سالم.

مرت الفنانة الراحلة مؤخرا بوعكة صحية شديدة، دفعت ابنتها بوسي لنقلها لأحد المستشفيات بالمهندسين، حيث كانت تعاني من مشكلات في الجهاز التنفسي، وظلت بالمستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة..

Advertisements

ترشيحاتنا

حسام البدري يكشف سر عدم إقامة أي وديات خلال شهر أكتوبر

حب حتى الموت .. طعنت زوجها 9 طعنات وآخر كلماته لها "أحبك"

5000 حيوان ميت .. رائحة مقززة كشفت مستودعا لحفظ الحيوانات قبل بيعها في الصين

فوائد قيام الليل والدعاء المستجاب فيها

علامات تخبرك عن مشاكل صحية بقلبك

إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل