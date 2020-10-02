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استقرار الحركة المرورية على طرق القاهرة اليوم الجمعة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

 

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم الجمعة هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

 

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية و الفرعية.

 

وناشدت داليا أشرف، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية وعدم استغلال أن الشوارع لا يوجد بها أعداد كبيرة من المواطنين والسيارات.

 

وناشدت الإعلامية داليا أشرف،جميع المواطنين الالتزام وعدم التهاون فى تلك المعلومات المهمة، مؤكدة " من لا يلتزم سيتسبب فى مشكلات له ولـ غيره".


وفتحت الإدارة العامة لمرور القاهرة محور الأوتوستراد بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، حيث انتظمت حركة المرور وسط تكثيف تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة أغلقت محور الأوتوستراد بشكل كلى لرفع الأجزاء المعدنية الخاصة بالكوبرى الجديد، وأجرت تحويلات مرورية أمام القادم من مناطق منشآت ناصر يتجه لمخرج كوبرى الأباجية باتجاه محور صلاح سالم والدوارن والعودة من المآوى الدورانى أمام القلعة تجاه مناطق السيدة عائشة، وكذلك القادم من المعادى يتجة للمآوى الدورانى أمام المجزر الآلى باتجاه الطريق الدائرى.

 

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير الحركة، تزامنًا مع تنفيذ الغلق الكلى لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبرى (التونسى) فى الاتجاهين لرفع "6 كمرات معدنية" الخاصة بالكوبرى المستحدث أعلى كوبرى التونسى، وسط انتشار اللوحات الإرشادية والتحذيرية فى محيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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