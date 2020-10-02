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برلمان

تخفيض تذاكر المواصلات لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه بالقانون الجديد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
أحمد أيمن
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن فوق 60 عاما.

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات أعلنتها وزيرة التضامن، أمس الخميس، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، حيث قررت الوزارة زيادة معاش تكافل وكرامة 100 جنيه ليصبح 550 بدلا من 450 جنيها خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة 41 مليون جنيه.


كما أكدت الوزيرة على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وخصوصًا فئة الكبار بلا مأوى، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة هي الأكثر كثافة.

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب منتصف العام الماضي وطُبق بداية العام الجاري- في مادته (97) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

1. تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات (2000 جنيه).

2. تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3. تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

4. تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

5. أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6. أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
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