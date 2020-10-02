أبرزها نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات..ضبط 55 قضية تموينية بسوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، من تحرير 55 قضية تموينية.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 55 قضية تموينية تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية".





تحررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة للتتولى التحقيقات.





كما تمكنت الحملة التموينية في المحافظة، أمس بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، من تحرير 52 قضية تموينية، حيث تلقى اللواء مدير امن سوهاج، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 52 قضية تموينية تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.





كما حُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.