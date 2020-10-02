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اقتصاد

لمدة ١٢ ساعة.. ضعف المياه ببعض المناطق بمدينة بدر غدا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر،أنه سيكون هناك ضعفا في ضغط المياه  ببعض المناطق والأدوار العليا بالمدينة، لمدة ١٢ ساعة من الساعة الـ۲ صباح غدٍ السبت ،وحتى الساعة الـ۲ ظهر نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال الإحلال والتجديد داخل محطة مياه الشرب الرئيسية.

وناشد المهندس عمار مندور،سكان المدينة أخذ التداببر اللازمة خلال فترة ضعف ضغوط المياه، مؤكدا عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.

وفي سياق اخر، صرحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم بيع 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة،  و5 وحدات مهنية وإدارية  في جلسة  للمزاد العلني  بقيمة بيعية 6 ملايين و500 ألف جنيه.

وأضافت المهندسة جيهان عمار،  أنه تراوح  سعر بيع المتر للمحال التجارية ما بين ١٠ آلاف و٤٧ ألف جنيه، كما تراوح سعر بيع المتر للوحدات المهنية والإدارية بين 3500 جنيه و 7 آلاف جنيه، مشيرةً إلى أنه حضر جلسة المزاد ممثلو مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وأكدت رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه تم طرح المحال التجارية والوحدات المهنية والإدارية لتلبية احتياجات المدينة، وزيادة فرص الاستثمار بها، مؤكدة أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا للارتقاء بالمستوى المعيشى وتوفير الخدمات المختلفة وسبل الراحة لسكان المدينة.
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