طريقة التقديم على قرض مشروع.. تجاري وشخصي بفوائد قليلة



أولًا: مشروعية المشروع المراد تنفيذه يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.

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ثانيًا: اشتراطات شخصية السن: أكبر من 21 عاما، كامل الأهلية. تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.

ثالثًا: الضمانات المطلوبة حسن السمعة والجدية. ضامن شخصي حسن السمعة.

رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع الحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.

خامسًا: الدورة المستندية بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب





تقدم البنوك الحكومية والخاصة مجموعة متنوعة من القروض، ومنها القروض الشخصية، قروض شراء السيارة، وقروض لأصحاب المعاشات بضمان المرتب أو تحويل الراتب وقروض لأصحاب المهن الحرة، وفيما يلي نستعرص تفاصيل لنموذج الحصول على القرض المخصص لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بالسجل التجاري على النحو التالي:

بنك التعمير والإسكان يقدم بنك التعمير والإسكان برامج تنافسية إلى أصحاب الأعمال بكافة أنواعها، كما يقدم أيضًا برامج متخصصة لأصحاب المهن الحرة (الأطباء أصحاب العيادات أو المراكز الطبية، المهندس الاستشاري، المحاسب القانوني) وأصحاب الصيدليات وذلك من خلال فريق متخصص يقدم الخدمات والحلول المالية.

مزايا الحصول على القرض: قرض شخصي يصل إلى مليون جنيه مصري. سعر عائد تنافسي. تأمين على الحياة مجانًا حتى انتهاء مدة القرض. مرونة فى فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا. ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

الشروط والمستندات المطلوبة: صورة بطاقه الرقم القومى السارية. إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر علية 3 أشهر. كشف حساب آخر 6 أشهر أو شهاده من محاسب قانوني.







