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حوادث

سقوط صاحب مكتبة بالمطرية لاتهامه بتزوير مستندات رسمية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:37 م
سقوط صاحب مكتبة بالمطرية
سقوط صاحب مكتبة بالمطرية
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كتب محمد صبري
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التزوير ، حيث تمكنوا من ضبط صاحب مكتبة بالمطرية لقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية .

 تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية قيام صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، متخذًا من المكتبة عمله مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمكتبة ، وعثر بداخلها على (العديد من الإستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية ، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية جميعهم مزورين) .

 كما تم ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم فى عمليات التزوير) .

 وبمواجهة المتهم إعترف بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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