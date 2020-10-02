سقوط صاحب مكتبة بالمطرية لاتهامه بتزوير مستندات رسمية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التزوير ، حيث تمكنوا من ضبط صاحب مكتبة بالمطرية لقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية .





تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .





فقد أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية قيام صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، متخذًا من المكتبة عمله مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمكتبة ، وعثر بداخلها على (العديد من الإستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية ، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية جميعهم مزورين) .





كما تم ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم فى عمليات التزوير) .





وبمواجهة المتهم إعترف بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



