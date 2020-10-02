قدم الشكر لـ صدى البلد.. شادي خفاجة يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

أكد الفنان شادي خفاجة، أن حالة والده مستقرة بعد إجرائه عملية جراحية.





قال شادي خفاجة، في تصريح لـ "صدى البلد": " الحمد لله مكتب الوزيرة و مكتب رئاسة الوزراء و الدكتور أشرف ذكي قاموا معانا باللازم و حولنا بابا على مستشفى معهد ناصر و محجوز في العناية الخاصة و بيتعمل معاه اللازم ، و يارب يقوم بالسلامة".





وتابع قائلًا :"بشكر صدى البلد والله على التغطية اللي عملها و على نشر مشكلتي لحد ماوصلت للناس كلها و للوزارة".





يذكر أن شادي خفاجة، كان قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من التقارير الطبية الخاصة بوالده وصور للإهمال الذي وصل إليه والده، وعلق قائلا: “أنا مش عاوز أبويا يموت، أرجوكم ساعدوني".



