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فن

قدم الشكر لـ صدى البلد.. شادي خفاجة يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أكد الفنان شادي خفاجة، أن حالة والده مستقرة بعد إجرائه عملية جراحية.

قال شادي خفاجة، في تصريح لـ "صدى البلد": " الحمد لله مكتب الوزيرة و مكتب رئاسة الوزراء و الدكتور أشرف ذكي قاموا معانا باللازم و حولنا بابا على مستشفى معهد ناصر و محجوز في العناية الخاصة و بيتعمل معاه اللازم ، و يارب يقوم بالسلامة".

وتابع قائلًا :"بشكر صدى البلد والله على التغطية اللي عملها و على نشر مشكلتي لحد ماوصلت للناس كلها و للوزارة".

يذكر أن شادي خفاجة، كان قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مجموعة من التقارير الطبية الخاصة بوالده وصور للإهمال الذي وصل إليه والده، وعلق قائلا: “أنا مش عاوز أبويا يموت، أرجوكم ساعدوني".

وأضاف: "إمبارح أبويا بدأ يخرف ويفقد الوعي وبدأ يدخل في غيبوبة، كلمت الدكتور الجراح بتاعه بقوله “أبويا بيموت، رد عليا يقولي: اعمله ايه؟، الدكتور الجراح اللي عمل عملية ملوثة بيقول على العيان بتاعه اعمله ايه، أنا أبويا بيروح مني بسبب أخطاء الأطباء ومستشفى عين شمس التخصصي".

وتابع: "أبويا حرفيا بيموت مني ومش قادر أعمل إيه أنا وأخواتي، إحنا من إمبارح في مستشفى الدمرداش، لإني مش هقدر أدخل تاني عين شمس التخصصي ويتعمل عليا نصباية زي كل مرة وعدى على دخول أبويا 24 ساعة في الدمرداش ورامين أبويا في غرفة فيها 6 مرضى بدون تكييف أو مروحة وده خطر جدا على الجرح في الجو ده، ومفيش لا تمريض يركب له محاليل تغذية وريدية ولا في دكتور جراح يبص على حالة الجرح، والتلوث اللي هو وصل له نتيجة العملية والدكتور نفسه اللي عامل العملية مش عاوز حتى يجي يبص على الحالة بتاعته، بالرغم من إنه شغال برضه في مستشفى الدمرداش".

واختتم: "معقول ده حال المستشفيات في مصر وفي النهضة اللي البلد فيها دلوقتي، ولو أنا مش قادر ادفع 90 ألف جنيه في مستشفى خاص، هترمي زي الكلب كده في مستشفيات بلدي الجامعية اللي المفروض سمعتها مسمعة في الوطن العربي كله".

أرجوكم أبويا والله هيروح مني لو مالحقتوش في الـ24 ساعة دول، شير أرجوكم على أوسع نطاق، دي صور تقارير العمليتين اللي اتعملوا في عين شمس التخصصي ودي صورة بطنه من أسبوع والصورة التانية حاليا".

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