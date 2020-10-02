AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لأول مرة في مصر.. الزراعة: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لثلاجات حفظ تقاوي البطاطس

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:48 م
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د. نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بأهم إنجازات المشروع خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 وتضمن التقرير فحص 185 ألف طن.
 
تقاوي بطاطس الكسر المحلى (الثلاجات) بمعامل المشروع وتأسيس 12 الف فدان لإدراجهم ضمن المناطق الخالية لموسم 2020/2021 لتصبح إجمالى مساحة المناطق الخالية 605 الف فدان حتى تاريخه وعمل صيانة لمساحة 5 ألف فدان وذلك عن طريق سحب عينات (تربة – مياه- حشائش).
 
بالإضافة الى تعديل الرسم الكروكى لخرائط المناطق الخالية الى خرائط صور فضائية عن طريق الأقمار الصناعية وأيضا انشاء قاعدة بيانات جغرافية لجميع الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس (كسر المحلى) على مستوى الجمهورية لزراعات العروة الشتوية (العروة الرئيسية للتصدير) ويعد هذا التطبيق هو الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية.

كما تم اعداد تطبيق خاصية التتبع بداية من مرحلة الزراعة الى مرحلة التصدير وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

واضافت بلابل أن تقرير انجازات مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس خلال 3 شهر تضمن أيضا إنشاء بوابة خدمات لمنتجي ومصدري البطاطس وتشمل خدمات "أسس مزرعتك" حيث يتم رسم المزارع المراد تأسيسها بما تحتويه من أجهزة واضافتها الى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية وخدمة "تابع مزرعتك" حيث يتم عمل بعض تحليلات الاستشعار من البعد باستخدام صور الأقمار الصناعية (تحليل ملوحة التربة – المحتوى المائي للتربة والنبات – معرفة صحة النبات – متابعة مراحل النمو– مؤشر الإنتاجية والمساحة المحصودة يوميا) وذلك على مدار الموسم الزراعى بداية من مرحلة ما قبل الزراعة وحتى الحصاد.

وأكدت مدير مشروع مكافحة العفن البني أنه تم عمل أطلس لأصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين وذلك لاضافتها على الاجهزة اللوحية (التابلت) لمساعدة مهندسي المناطق الخالية فى التعرف عليها وجارى العمل على انشاء تطبيق على الأجهزة المحمولة للسادة المستثمرين حتى تتاح لهم فرصة متابعة مزارعهم بكل سهولة ويسر.
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط باستخدام الأقمار الصناعية.. ومدبولي: أغلب الجهات الحكومية كانت لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها

الزراعة تتابع ميدانيا المحاصيل الصيفية بمحافظة البحيرة

الزراعة: فحص ٦٤ ألف طن تقاوي بطاطس بالمناطق الخالية من العفن البني

توفير تقاوي مستوردة بجودة عالية بالجمعيات الزراعية في الغربية

وكالة الفضاء المصرية: ندرس إنشاء قاعدة صواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية

أول مركبة فضائية صناعة مصرية .. الكنانة على طريق تصنيع مسبار الامل للهبوط على القمر.. إنشاء قاعدة صواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية.. والرئيس التنفيذي للوكالة يكشف تفاصيل المشروعات الفضائية الجديدة

ترشيحاتنا

البدري يعلن أسماء حراس مرمى المنتخب ورأيه في ضم رمضان صبحي..فيديو

دعاء زيارة القبور يوم الجمعة

أذكار يوم الجمعة.. تقربك من الله فتزيل همك وتجلب الطمأنينة والسرور

الكرملين يكشف محتوى رسالة بوتين إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

موجز السوشيال ميديا.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها.. بفستان مكشوف فيفى عبده تثير الجدل.. إمام عاشور يوضح سبب الاشتباكات بعد مباراة المصري

3 فضائل عظيمة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها المثيرة للجدل.. ١٠ إطلالات ملفتة لـ غادة عادل

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان درة في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة كاجوال.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها