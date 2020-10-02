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ثقافة

محاضرة حول انتصارات حرب أكتوبر بثقافة القليوبية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة من الأنشطة الثقافية، حيث عُقد بنادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر، أمسيه شعرية، أداراها مجدي صالح نائب تحرير جريدة الأسبوع، بحضور شعراء النادي، بدأت بقصيدة "كنت هنا" لعماد الدين عبدالمقصود، ثم قصيدة "خسارة يا دنيا" و"معجزات صغيرة" لمحمد السيد إسماعيل، وقصيدة "همس المشاعر" و"حائر في وصفها" لسامي خليفة، اعقبها قصيدة "عساني ترضى" لصابر قدح.

وفي إطار ذكرى إنتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣م، عقد بيت ثقافة قها، محاضرة للحديث عن "إنتصار حرب أكتوبر المجيد"، حاضرها محمد ماهر الخبير الاثري، أوضح خلالها أن حرب السادس من أكتوبر جاءت بعد سلسلة من الحروب مع إسرائيل فى العصر الحديث، حيث كانت معجزة بكل المقاييس استطاع المصريين فيها عبور أصعب مانع مائي فى التاريخ "خط بارليف" وعبور أكثر من ٨٠ الف مقاتل، فهي ملحمة سطرها الجيش المصري.

كما ذكر عدد من قيادات الجيش المصري وقت الحرب ومنهم، المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية وقائد القيادة الاتحادية بين مصر وسوريا، الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الاركان والعقل المدبر والمنفذ لخطة العبور، المشير محمد عبد الغني الجمصى رئيس هيئة العمليات أثناء الحرب والمسئول عن إختيار أنسب التوقيتات لحرب أكتوبر، والجدير بالذكر أن أول شهيد في حرب أكتوبر من أبناء محافظة القليوبية أبن قرية سنديون الشهيد الرقيب "محمود حسين"

وأعدت المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها معرض كتب بمناسبة انتصارات أكتوبر، يتضمن مجموعة من العناوين ومنها (خفايا حرب أكتوبر، حرب الساعات الست، أكلة الدبابات، وثائق حرب أكتوبر، حكاية مصر بين الخنادق والمخابئ، حكاية المجموعة ٣٩، الحرب فى أرض السلام...)، كما أقام بيت ثقافة شبرا شهاب ورشة رسم للأطفال بهذه المناسبة.
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